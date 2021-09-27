Московское «Динамо» обменяло Чайковски в «Сибирь»

Словацкий защитник Михал Чайковски перешел из московского «Динамо» в «Сибирь» в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года. В текущем сезоне он сыграл в двух матчах КХЛ и не набрал ни одного очка.

В составе «Динамо» Чайковски играл с 2018 года. Ранее он также выступал за чешскую «Спарту» и «Автомобилист».