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Московское «Динамо» обменяло Чайковски в «Сибирь»

14:52
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Словацкий защитник Михал Чайковски перешел из московского «Динамо» в «Сибирь» в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года. В текущем сезоне он сыграл в двух матчах КХЛ и не набрал ни одного очка.

В составе «Динамо» Чайковски играл с 2018 года. Ранее он также выступал за чешскую «Спарту» и «Автомобилист».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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