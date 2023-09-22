«Куньлунь» подписал контракт с Шенфельдом

Форвард Антон Шенфельд подписал контракт с «Куньлунем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано на один год. Прошлый сезон Шенфельд провел в «Сибири», с которой расторг контракт в декабре 2022 года.

Ранее о переходе Шенфельда сообщал «СЭ».

В минувшем сезоне Шенфельд провел 28 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.