"Куньлунь" подписал игрока из АХЛ Тайлера Вонга

"Куньлунь" подписал контракт с правым нападающим Тайлером Вонгом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на 2 сезона. 23-летний хоккеист ранее играл в североамериканских лигах WHL и АХЛ.
В сезоне-2018/19 он провел в составе "Чикаго Вулвз" 68 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф на его счету 6 игр.
The Kunlun Red Star has signed Tyler Wong to a two-year contract. Another new dragon in the team! 🇨🇳🐲 #krs #redstarhockey pic.twitter.com/Y91Mm8JB0f– Kunlun Red Star (@KRSchina) 3 июля 2019 г.
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