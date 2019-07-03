"Куньлунь" подписал игрока из АХЛ Тайлера Вонга

"Куньлунь" подписал контракт с правым нападающим Тайлером Вонгом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на 2 сезона. 23-летний хоккеист ранее играл в североамериканских лигах WHL и АХЛ.

В сезоне-2018/19 он провел в составе "Чикаго Вулвз" 68 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф на его счету 6 игр.