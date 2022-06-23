«Куньлунь» перевели в Западную конференцию КХЛ

Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило состав конференций и дивизионов на сезон-2022/23.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, единственное изменение коснулось «Куньлуня», который был переведен из Восточной в Западную конференцию, где займет место в дивизионе Тарасова.

Сегодня, 23 июня, КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) согласовали структуру проведения следующего сезона. Сезон стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, а розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.