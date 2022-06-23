В регулярке КХЛ будет всего одна пауза на матчи сборных

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23 будет всего одна пауза на матчи сборных.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, пауза на встречи национальных команд запланирована с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед ней в Челябинске 10 и 11 декабря состоится Матч звезд КХЛ.

Сегодня, 23 июня, КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) согласовали структуру проведения следующего сезона. Сезон стартует 1 сентября 2022 года игрой за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, а розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.