"Куньлунь" переиграл "Сибирь" на Мемориале И. Ромазана

"Куньлунь" одержал победу над "Сибирью" в матче Мемориала имени Ивана Ромазана.
Мемориал И. Ромазана
"Куньлунь" (Пекин) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Воробей - 1 (Дялога, Чипчура), 5:51 - 1:0. Мюттюнен - 2 (Гюнге, Сквайрз), 7:58 - 2:0. Игнатович - 1 (бол., Бергстрем), 23:18 - 2:1. Закриссон - 1 (бол., Салак, Шаров), 30:12 - 2:2. Кинрейд - 1 (бол., Костицын), 31:24 - 3:2. Костицын - 2 (бол., Вольски, Воробей), 55:37 - 4:2.
Вратари: Хелльберг - Салак (59:05).
Судьи: Бондарь, Шемякин.
14 августа. Магнитогорск. "Арена Металлург".
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