«Куньлунь» обыграл «Трактор»
«Куньлунь» выиграл у «Трактора» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Тайлер Вон и Брэндон Дефацио. У гостей забил Сергей Коньков.
Китайский клуб набрал шесть очков и занимает десятое место на Востоке. У «Трактора» девять очков и третье место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Коньков — 1 (бол., Косов, Глинкин), 21:25 — 0:1. Вонг — 1, 41:26 — 1:1. Дефацио — 1 (Вонг, Кейн), 44:54 — 2:1.
Вратари: Грубец — Федотов (57:37).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 32 (6+13+13) — 29 (10+13+6).
Судьи: Бирин, Ромасько.
15 сентября. Шэньчжэнь. Спортивный центр Универсиады.
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