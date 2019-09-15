«Куньлунь» обыграл «Трактор»

«Куньлунь» выиграл у «Трактора» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Тайлер Вон и Брэндон Дефацио. У гостей забил Сергей Коньков.

Китайский клуб набрал шесть очков и занимает десятое место на Востоке. У «Трактора» девять очков и третье место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Коньков — 1 (бол., Косов, Глинкин), 21:25 — 0:1. Вонг — 1, 41:26 — 1:1. Дефацио — 1 (Вонг, Кейн), 44:54 — 2:1.

Вратари: Грубец — Федотов (57:37).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 32 (6+13+13) — 29 (10+13+6).

Судьи: Бирин, Ромасько.

15 сентября. Шэньчжэнь. Спортивный центр Универсиады.

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