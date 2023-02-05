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Сегодня, 19:08

«Локомотив» «всухую» переиграл «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» переиграл «Сочи» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе ярославцев голами отметились нападающие Артур Каюмов, Максим Березкин, Даниил Бут и Александр Полунин.

Голкипер «Локо» Иван Бочаров сделал шестой «сухарь» в сезоне.

«Локомотив» набрал 80 очков и сохраняет четвертое место в Западной конференции. «Сочи» остается главным аутсайдером сезона, набрав только 23 очка.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Каюмов — 11 (Иванов, Осипов), 16:15 — 1:0. Березкин — 5 (бол., Каюмов, Елесин), 51:19 — 2:0. Бут — 2 (Шумилин, Осипов), 52:46 — 3:0. Полунин — 16 (Черепанов), 56:19 — 4:0.

Вратари: Бочаров — Бердин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (8+10+7) — 18 (11+4+3).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

5 февраля. Ярославль. Арена-2000. 5185 зрителей.

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 58 37 21 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 60 36 24 77
2 Ак Барс 59 33 26 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Металлург 59 31 28 72
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
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11 Барыс 61 25 36 57
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5.02 12:30
Сибирь – Адмирал
 2 : 1 ОТ
5.02 14:00
Витязь – Нефтехимик
 1 : 0
5.02 15:00
Металлург – Трактор
 3 : 2 ОТ
5.02 17:00
Локомотив – Сочи
 4 : 0
5.02 17:30
Куньлунь – Ак Барс
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5.02 17:30
ЦСКА – Барыс
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