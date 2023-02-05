«Локомотив» «всухую» переиграл «Сочи»
«Локомотив» переиграл «Сочи» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе ярославцев голами отметились нападающие Артур Каюмов, Максим Березкин, Даниил Бут и Александр Полунин.
Голкипер «Локо» Иван Бочаров сделал шестой «сухарь» в сезоне.
«Локомотив» набрал 80 очков и сохраняет четвертое место в Западной конференции. «Сочи» остается главным аутсайдером сезона, набрав только 23 очка.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы: Каюмов — 11 (Иванов, Осипов), 16:15 — 1:0. Березкин — 5 (бол., Каюмов, Елесин), 51:19 — 2:0. Бут — 2 (Шумилин, Осипов), 52:46 — 3:0. Полунин — 16 (Черепанов), 56:19 — 4:0.
Вратари: Бочаров — Бердин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (8+10+7) — 18 (11+4+3).
Судьи: Букин, Лаврентьев.
5 февраля. Ярославль. Арена-2000. 5185 зрителей.
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