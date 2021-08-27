Кудашов: «Рады приветствовать в наших рядах Роба Клинкхаммера»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал заключение контракта с нападающим Робом Клинкхаммером.

«Рады приветствовать в наших рядах Роба Клинкхаммера. Опытный хоккеист. Уверены, что он добавит мощи нашей атаке. Планируем его пробовать на разных позициях и ролях. В команде здоровая конкуренция, поэтому данное приобретение нам очень поможет. Важно, что Роб может сыграть в любой спецбригаде. На ближайших тренировках оценим состояние игрока. Надеемся на его помощь уже в первых матчах сезона», — цитирует тренера сайт «Динамо».

Московское «Динамо» заключило с нападающим контракт на один год, носящий односторонний характер. Игрок будет выступать под 12-м номером.