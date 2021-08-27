Кудашов: «Рады приветствовать в наших рядах Роба Клинкхаммера»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал заключение контракта с нападающим Робом Клинкхаммером.
«Рады приветствовать в наших рядах Роба Клинкхаммера. Опытный хоккеист. Уверены, что он добавит мощи нашей атаке. Планируем его пробовать на разных позициях и ролях. В команде здоровая конкуренция, поэтому данное приобретение нам очень поможет. Важно, что Роб может сыграть в любой спецбригаде. На ближайших тренировках оценим состояние игрока. Надеемся на его помощь уже в первых матчах сезона», — цитирует тренера сайт «Динамо».
Московское «Динамо» заключило с нападающим контракт на один год, носящий односторонний характер. Игрок будет выступать под 12-м номером.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/169226-rob_klinkhammer______igrok_moskovskogo___dinamo__
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