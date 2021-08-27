Роб Клинкхмамер стал игроком московского «Динамо»
17:38
Нападающий Роб Клинкхаммер продолжит карьеру в «Динамо». Он подписал контракт с московским клубом на один год, сообщает сайт бело-голубых.
Прошлый сезон 35-летний канадец провел в минском «Динамо». В 31 матче регулярного чемпионата он набрал 26 (15+11) очков. В плей-офф на его счету 5 безрезультативных матчей.
До этого он также выступал за «Авангард» и «Ак Барс».
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/169226-rob_klinkhammer______igrok_moskovskogo___dinamo__
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