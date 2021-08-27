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Питерс: «Нестандартные решения в большинстве придут, когда команда соберется в полном составе»

18:07
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс ответил на вопросы журналистов после победы над «Трактором» (3:1) на Кубке губернатора Челябинской области.

— Сегодня мы очень много играли в неравных составах, — отметил Питерс. — По шесть раз команды получали большинство. Очень много игры для спецбригад, мало — для равных составов. Коварж сегодня сыграл все 65 минут. За эти пять дней было много хоккея: четыре полноценных матча и овертаймы. Самое главное, что все здоровы.

— Согласны, что сегодня в большинстве не хватало нестандартных решений?

— Абсолютно. Думаю, нестандартные решения придут, когда команда соберется в полном составе. В сезоне, когда вернутся Принс и Да Коста, мы станем другой командой в большинстве. Рисунок большинства будет другим в регулярном чемпионате.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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