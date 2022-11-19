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Сегодня, 22:30

Кудашов назвал сроки восстановления нападающего О'Делла после травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о травме нападающего Эрика О'Делла.

— Проясните ситуацию по О'Деллу...

— У него не рецидив старой травмы. Когда он выйдет? Назовем срок — минимум три недели. С понедельника. Он мужик крепкий, дай Бог, чтобы все быстро прошло.

— На утренней раскатке был замечен Бреннан Менелл, когда его можно ждать?

— Пока не могу понять до конца, но где-то на подходе.

Источник: https://dynamo.ru/news/229799-aleksey_kudashov____u__nas_igrayut_te__kto_nebezrazlichen_k__rezul_tatu__
Алексей Кудашов
Эрик О`Делл
ХК Динамо (Москва)
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