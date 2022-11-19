Кудашов назвал сроки восстановления нападающего О'Делла после травмы

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о травме нападающего Эрика О'Делла.

— Проясните ситуацию по О'Деллу...

— У него не рецидив старой травмы. Когда он выйдет? Назовем срок — минимум три недели. С понедельника. Он мужик крепкий, дай Бог, чтобы все быстро прошло.

— На утренней раскатке был замечен Бреннан Менелл, когда его можно ждать?

— Пока не могу понять до конца, но где-то на подходе.