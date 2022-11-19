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Сегодня, 22:10

Главный тренер «Куньлуня»: «Парни постоянно смотрят хайлайты, как играют Макдэвид, Драйзайтль. Но ведь шайба залетает в ворота после бросков»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:5).

— Мне очень понравилось то, как мы начали игру, как мы старались и боролись. С каким упорством провели сегодняшний матч. Шайба в меньшинстве — это очень досадно, но в целом провели хорошую игру. Обидно за результат. Нам не нравится пропускать много шайб. Нам стоит создавать больше моментов и больше бросать. Не стоит иногда искать лишнюю передачу. Нужно бросить, как Алекс Рич. Все гораздо проще, чем кажется. Многие из ребят узнают о нашей айдентике, о нашей культуре игры. Некоторым стоит поработать, чтобы выполнять функции в своей роли. Команда растет и развивается — это не может не радовать. Многие моменты мне очень нравятся, но иногда нужно сделать шаг назад, чтобы извлечь ошибки и продолжить строить свою систему.

— Вы сегодня играли гораздо агрессивнее обычного. Связано ли это с тем, что на матче была большая делегация из Китая?

— Нет, предыдущий матч достаточно хорошо провели. Я думаю, это связано с тем, что ребята начинают понимать, что я хочу видеть. Ту самую айдентику. Но это не оптимальное состояние. Нам нужны ребята, которые будут бороться за шайбы и выполнять другие функции.

— Почему при игре 5 на 3 не бросали игроки?

— Спросите у моих парней, я провел 60 минут на лавке, говоря об этом. Они постоянно смотрят хайлайты НХЛ, как играют Макдэвид, Драйзайтль. Но ведь понятно, что шайба залетает в ворота после бросков.

Источник: https://dynamo.ru/news/229799-aleksey_kudashov____u__nas_igrayut_te__kto_nebezrazlichen_k__rezul_tatu__
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
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