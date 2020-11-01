Кручинин продолжит карьеру в «Динамо» из Санкт-Петербурга

Нападающий с большим опытом игры в КХЛ Алексей Кручинин подписал контракт с петербургским «Динамо». Соглашение рассчитано на один сезон, смообщает сайт клуба.

В КХЛ Кручинин выступал за «Локомотив», «Югру», «Трактор», СКА, «Салават Юлаев». Всего на счету форварда 368 матчей в лиге и 136 (55+81) очков. Он неоднократно вызывался в состав национальной сборной России на этапы Евротура.

Текущий сезон нападающий начал в составе «Куньлунь Ред Стар», провел 10 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.