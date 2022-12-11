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11 декабря, 17:01

Кручинин: «Не хотим быть командой-однодневкой. Будем стремиться к самым высоким местам и хотим многого добиться»

Алина Савинова
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Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин, поделился впечатлениями от победы дивизиона Боброва в Матче звезд КХЛ-2022, который он представлял.

«С «Трактором» у меня была бронза, сейчас — золото. Так что все ближе и ближе. Потрясающие впечатления от Матча звезд. Классная атмосфера, приятно быть в Челябинске. Все очень понравилось», — приводит «РБ Спорт» слова Кручинина.

Также он высказался о тренировках в «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

«Я с самого первого дня кайфую. Ларионов оказывает поддержку и выражает полное доверие игрокам. Он хочет играть так, как и я вижу хоккей. На льду я показываю то, что умею, и у меня получается. Мы будем стараться. Не хотим быть командой-однодневкой, чтобы стрельнуть и пропасть. Будем стремиться к самым высоким местам и хотим многого добиться», — добавил форвард.

На данный момент «Торпедо» занимает 4-е место в турнирной таблице КХЛ, набрав 49 очков в 39 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-kruchinin-kajfuyu-v-torpedo-s-samogo-pervogo-dnya-ne-hotim-by-t-komandoj-odnodnevkoj/
Алексей Кручинин
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
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8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
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5 Адмирал 40 22 18 49
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