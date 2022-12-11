Кручинин: «Не хотим быть командой-однодневкой. Будем стремиться к самым высоким местам и хотим многого добиться»

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин, поделился впечатлениями от победы дивизиона Боброва в Матче звезд КХЛ-2022, который он представлял.

«С «Трактором» у меня была бронза, сейчас — золото. Так что все ближе и ближе. Потрясающие впечатления от Матча звезд. Классная атмосфера, приятно быть в Челябинске. Все очень понравилось», — приводит «РБ Спорт» слова Кручинина.

Также он высказался о тренировках в «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

«Я с самого первого дня кайфую. Ларионов оказывает поддержку и выражает полное доверие игрокам. Он хочет играть так, как и я вижу хоккей. На льду я показываю то, что умею, и у меня получается. Мы будем стараться. Не хотим быть командой-однодневкой, чтобы стрельнуть и пропасть. Будем стремиться к самым высоким местам и хотим многого добиться», — добавил форвард.

На данный момент «Торпедо» занимает 4-е место в турнирной таблице КХЛ, набрав 49 очков в 39 матчах.