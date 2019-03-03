Кристиан Весалайнен: "Йокерит" обыграет "Динамо" в серии 4-2"

Нападающий "Йокерита" Кристиан Весалайнен рассказал о серии первого раунда Кубка Гагарина против "Динамо" (счет 1-2 в пользу бело-голубых).

- Первые две игры с "Динамо" вы проиграли, причем дома.

- Не очень приятно проигрывать на своей арене. Но в пятницу в Москве победил мы. Думаю, сможем исправить ситуацию.

- Что сказал тренер после двух поражений?

- Он собрал нас в раздевалке. Сказал, что оба матча неплохо играли, но допускали глупые ошибки: пропустили пару совсем ненужных голов – больше себе позволить такого не можем. Нужно больше времени проводить в атаке, больше бросать. Уверен, мы отыграемся.

- Ваш прогноз на серию "Йокерит" - "Динамо"?

- Думаю, обыграем их 4-2 (смеется). (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

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