Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:0).

«После двух поражений нельзя было проигрывать, да и Минск – ближайший конкурент. Ребята старались и... перестарались. Столько удалений схватили, но выстояли. Еременко все чистил, что до него доходило.

Из травмированных пока никого не ждем. Может быть Кулемин подойдет. У Брюквина – долгая история. Надеюсь, к концу месяца увидим», – приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

Московское «Динамо» с 56 баллами занимает 4-е место в Западной конференции. «Динамо» Минск, набрав 51 очко, расположился строчкой ниже