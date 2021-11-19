Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (0:4).

«Результат говорит сам за себя. К сожалению, игра совсем у нас сегодня не получилась. Можно, конечно, найти массу причин, но я считаю, что самая главная причина — очень долгая поездка, эмоции заканчиваются, 20 дней мы на выезде. Все равно проделали хорошую работу, раньше могли вообще ничего не привезти с поездки. Шесть игр на выезде — 50 % очков, я считаю, что это хороший результат, ребята определенную работу выполнили. Не успеваем мы где-то восстановиться, набрать положительных эмоций, чтобы быть в более хорошей форме. Сегодня мы в борьбе, в скорости уступили «Автомобилисту», поэтому такой результат. Впереди много игр, возвращаемся домой, будем исправлять ошибки и находить другие варианты для того, чтобы играть лучше», — цитирует тренера сайт КХЛ.