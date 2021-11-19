Билл Питерс: «Проблем с мотивацией я не вижу»

Главный тренер «Атоморбилист» Билл Питерс оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:0).

«Хорошо начали матч с первых секунд. Это позволило нам и в дальнейшем хорошо действовать. Понравилось, как играли спецбригады, забили в большинстве в третьем периоде, он позволил нам на позитиве закончить этот матч. В прошлой игре команде не была немотивированной, там на результат повлиял гол, пропущенный в меньшинстве во втором периоде. Проблем с мотивацией я не вижу, сегодня все было так же», — приводит слова тренера сайт КХЛ.