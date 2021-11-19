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Билл Питерс: «Проблем с мотивацией я не вижу»

20:16
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Главный тренер «Атоморбилист» Билл Питерс оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:0).

«Хорошо начали матч с первых секунд. Это позволило нам и в дальнейшем хорошо действовать. Понравилось, как играли спецбригады, забили в большинстве в третьем периоде, он позволил нам на позитиве закончить этот матч. В прошлой игре команде не была немотивированной, там на результат повлиял гол, пропущенный в меньшинстве во втором периоде. Проблем с мотивацией я не вижу, сегодня все было так же», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/19/492775.html

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Иван Шитик все материалы автора
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