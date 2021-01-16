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Кравец — о победе над «Сочи»: «Соперник показал достойное сопротивление»

20:36
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:1 ОТ).

«Нервная, напряженная игра. Нам очень нужны были эти два очка, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — «Сочи» показал достойное сопротивление. В первом периоде особенно переиграли нас. Спасибо Илье Ежову, что оставил нас в игре. К счастью, смогли сравнять счет и выиграть в овертайме. Важная победа, чтобы психологически в голове оставалось, что еще есть шансы попасть в плей-офф. Одержали три победы в пяти последних матчах, и это хороший показатель. С «Динамо» и «Трактором» показали хорошую игру, но не забили. Эта победа поднимет ребят, даст им отдохнуть в дороге и завтра дома».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/16/480062.html

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