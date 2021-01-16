Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:1 ОТ).

«Нервная, напряженная игра. Нам очень нужны были эти два очка, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — «Сочи» показал достойное сопротивление. В первом периоде особенно переиграли нас. Спасибо Илье Ежову, что оставил нас в игре. К счастью, смогли сравнять счет и выиграть в овертайме. Важная победа, чтобы психологически в голове оставалось, что еще есть шансы попасть в плей-офф. Одержали три победы в пяти последних матчах, и это хороший показатель. С «Динамо» и «Трактором» показали хорошую игру, но не забили. Эта победа поднимет ребят, даст им отдохнуть в дороге и завтра дома».