Кравцов о критике «Трактора» Каменевым: «Это не совсем красиво. Неэтичное высказывание»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в интервью «СЭ» оценил слова форварда СКА Владислава Каменева, раскритиковавшего стиль челябинской команды.

— Я вам хотел вопрос задать. Вы видели интервью Владислава Каменева после матча со СКА? — вопрос от Кравцова нашему журналисту.

— Конечно. Эта знаменитая фраза: «Трактор» ничего не может и нам ничего не дает". И как вам?

— Я в тот день Владислава только на разминке видел.

— Но он провел матч.

— Вот именно. У нас практически все в команде удивлены его словам. Мне кажется, что это не совсем красиво. Один из моих партнеров оценил это высказывание так: «Даже немые заговорили». Неэтичное высказывание со стороны форварда питерского клуба.

— Вы недовольны?

— Все же на таблице написано. Надо посмотреть туда и только после этого бросаться такими заявлениями.

— Да ладно вам, Виталий. Может быть, Каменев жестко сказал, да и он участник матча, видимо, такие заявления воспринимаются иначе. Но я на лед не выходил, и мне можно. В чем-то он ведь прав. «Трактор» мне напоминает борца, который вяжет соперника.

— Так мы играли против команды, которая здорово действует в атаке. Понятно, что на установке тренер на это обращал особое внимание и предложил такой вариант, при котором у СКА будет мало возможностей. В чем проблема?

— Ни в чем.

— Моменты у СКА были, но нас Иван Федотов спас. И мы создавали моменты. Но вопрос в другом. Встреча закончилась нашей победой. Кто там будет пересматривать матч? А в протоколе стоит 1:0 в пользу «Трактора».

— Основная претензия к Каменеву, что он неправильно оценил ход встречи?

— Ладно бы они провели в нашей зоне все 60 минут, но ведь такого не было. Мы просто хорошо сыграли в обороне, и неправильно говорить, что мы чего-то там не можем. (Алексей Шевченко)

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