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Сегодня, 09:15

Вячеслав Козлов об отъезде в НХЛ: «Я знал, что буду играть или там, или нигде, поэтому я каждый день выходил как на войну»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Вячеслав Козлов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Бывший нападающий «Детройта» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» вспомнил о своем отъезде в НХЛ.

Некоторые игроки, у которых не получилось заиграть в Северной Америке, после возвращения говорят, что там не любят русских. Вы замечали такое когда-нибудь?

— Нет, это все ерунда. Когда я в 1992 году уезжал в НХЛ, у меня не было пути назад, потому что здесь была настоящая разруха. Я знал, что буду играть или там, или нигде, поэтому я каждый день выходил как на войну. Сейчас у молодых игроков в контракте прописано, что они могут уехать обратно, если их отправят в фарм-клуб и так далее. Наверное, если бы у меня была такая возможность тогда, то я бы тоже уехал, но я решил остаться, поиграл в низших лигах, но меня это закалило. Если ты проходишь через такие трудности, то становишься сильнее и лучше.

Когда ты молодой игрок, то всегда считаешь, что тебя недооценивают, что тебе не дают играть, но когда взрослеешь, то уже все начинаешь понимать. Там никто не будет обращать внимания, русский ты, швед или финн. Наверное, мне еще повезло, что у меня был односторонний контракт, потому что сейчас у молодых игроков двусторонние контракты, в которых указаны зарплаты в НХЛ и АХЛ. Хоккейная карьера очень коротка, чтобы по 3-4 года ждать вызов в НХЛ, поэтому многие уезжают обратно в Россию.

Тогда тоже при двустороннем контракте зарплата в АХЛ была гораздо ниже?

— Да, но я в то время уже в сборной играл, поэтому мне сразу дали односторонний контракт. Наверное, им было невыгодно держать меня долго в фарм-клубе.

Полностью интервью Козлова читайте на сайте «СЭ»

Вячеслав Козлов
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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