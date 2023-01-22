Козлов о четырех поражениях «Салавата» подряд: «Играем не так плохо, но случаются ошибки»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Локомотива» (2:3).

— Хороший матч получился, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Обидно, что совершили ошибки, которые не позволили нам выиграть. Хорошие моменты с обеих сторон. Две ошибки во втором периоде, в самом конце... Не должны мы так играть. Они привели к поражению. Ребята были заряжены, бились до конца. Не удалось забить при игре шесть на пять.

— Четыре поражения подряд. Есть ли что-то общее в этой серии?

— Сначала обыграли «Адмирал», потом с «Магниткой» не до конца доиграли, не дотерпели. Потом «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив». Пять матчей через день. Накапливается усталость. Играем не так плохо, но случаются ошибки.

— Была задача максимально надежно сыграть в средней и своей зоне?

— Мы знали, что с «Локомотивом» нужно четко действовать, ждать их в своей зоне и ловить на контратаках.

— Почему поменяли спецбригаду большинства?

— Так решили. Кадейкин со Шмелевым хорошо смотрятся. Там впереди Хмелевский, потом леворукий Науменков. Мы исходили из хватов и мастерства.

После этого матча «Локомотив» с 72 очками занимает третье место в Западной конференции, «Салават Юлаев» с 63 очками — на шестой строчке Востока.