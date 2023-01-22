Козлов о четырех поражениях «Салавата» подряд: «Играем не так плохо, но случаются ошибки»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Локомотива» (2:3).
— Хороший матч получился, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Обидно, что совершили ошибки, которые не позволили нам выиграть. Хорошие моменты с обеих сторон. Две ошибки во втором периоде, в самом конце... Не должны мы так играть. Они привели к поражению. Ребята были заряжены, бились до конца. Не удалось забить при игре шесть на пять.
— Четыре поражения подряд. Есть ли что-то общее в этой серии?
— Сначала обыграли «Адмирал», потом с «Магниткой» не до конца доиграли, не дотерпели. Потом «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив». Пять матчей через день. Накапливается усталость. Играем не так плохо, но случаются ошибки.
— Была задача максимально надежно сыграть в средней и своей зоне?
— Мы знали, что с «Локомотивом» нужно четко действовать, ждать их в своей зоне и ловить на контратаках.
— Почему поменяли спецбригаду большинства?
— Так решили. Кадейкин со Шмелевым хорошо смотрятся. Там впереди Хмелевский, потом леворукий Науменков. Мы исходили из хватов и мастерства.
После этого матча «Локомотив» с 72 очками занимает третье место в Западной конференции, «Салават Юлаев» с 63 очками — на шестой строчке Востока.
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|В
|П
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|33
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|2
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|24
|66
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|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|54
|27
|27
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|9
|Барыс
|55
|24
|31
|52
|10
|Амур
|52
|23
|29
|52
|11
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|53
|22
|31
|52
|23.01
|15:30
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Сибирь – Амур
|- : -
|23.01
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|23.01
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
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|23.01
|19:00
|
Торпедо – ЦСКА
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