Кулемин: «Невынужденные ошибки не дают «Салавату» побеждать»
Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).
— Моментов было достаточно, просто надо их реализовывать, — приводит слова Кулемина официальный сайт клуба. — Показываем свою игру. Невынужденные ошибки не дают нам побеждать, ведем в матчах, но пропускаем голы подряд. Это очень плохо сказывается на нашей игре.
— Как можете описать оборону «Локомотива», в чем была сложность в чужой зоне?
— Они играют плотно, все спускаются близко к воротам и создают плотность, поэтому сложно создать что-то у ворот.
— Как вы считаете, нет ли проблемы у «Салавата» с реакцией на пропущенный гол? О чем вам это все говорит?
— Да, надо делать выводы, пропускаем голы подряд. Нельзя этого допускать, нужно в следующей смене выходить более собранными.
— С высоты своего опыта — как правильно реагировать на этот период поражений?
— Надо каждую игру рассматривать отдельно, начинать с чистого листа и забывать про такие неудачные матчи. Надо сделать выводы.
После этого матча «Локомотив» с 72 очками занимает третье место в Западной конференции, «Салават Юлаев» с 63 очками — на шестой строчке Востока.
|Западная конференция
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|42
|13
|88
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|ЦСКА
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|34
|18
|74
|3
|Локомотив
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|32
|23
|72
|4
|Динамо М
|54
|32
|22
|72
|5
|Торпедо
|53
|33
|20
|70
|6
|Витязь
|53
|26
|27
|60
|7
|Спартак
|54
|24
|30
|55
|8
|Северсталь
|54
|21
|33
|54
|9
|Динамо Мн
|54
|21
|33
|53
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|54
|33
|21
|70
|2
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|3
|Металлург
|53
|29
|24
|66
|4
|Авангард
|53
|31
|22
|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|54
|27
|27
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|9
|Барыс
|55
|24
|31
|52
|10
|Амур
|52
|23
|29
|52
|11
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|23.01
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|23.01
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|23.01
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|- : -
|23.01
|19:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -