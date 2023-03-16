Кожевников высказался о шансах «Адмирала» и «Торпедо» во втором раунде плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своих ожиданиях от двух серий второго раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» и СКА — «Торпедо».

«При всем уважении к Игорю Ларионову и «Торпедо», СКА — явный фаворит. Много опытных ребят и именно этот фактор должен быть ключевым в этой паре. Молодые ребята могут психологически не выдержать. Еще отмечу, что и игра вратарей будет важна, их надежность передается всем, будь ты молодой игрок или олимпийский чемпион. Казань тоже должна проходить «Адмирал». Перед плей-офф они провели блестящую выездную дальневосточную серию. Обыграли дважды и «Адмирал» и «Амур», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Первые матчи серий СКА — «Торпедо» и «Ак Барс» — «Адмирал» пройдут сегодня, 16 марта. Обе игры начнутся в 19.30 по московскому времени.