Кожевников высказался о шансах «Адмирала» и «Торпедо» во втором раунде плей-офф КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своих ожиданиях от двух серий второго раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» и СКА — «Торпедо».
«При всем уважении к Игорю Ларионову и «Торпедо», СКА — явный фаворит. Много опытных ребят и именно этот фактор должен быть ключевым в этой паре. Молодые ребята могут психологически не выдержать. Еще отмечу, что и игра вратарей будет важна, их надежность передается всем, будь ты молодой игрок или олимпийский чемпион. Казань тоже должна проходить «Адмирал». Перед плей-офф они провели блестящую выездную дальневосточную серию. Обыграли дважды и «Адмирал» и «Амур», — цитирует Кожевникова Legalbet.
Первые матчи серий СКА — «Торпедо» и «Ак Барс» — «Адмирал» пройдут сегодня, 16 марта. Обе игры начнутся в 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|16.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -
|16.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -