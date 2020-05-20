Кожевников верит, что «Динамо» может побороться за Кубок Гагарина в 2021 году
03:52
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что «Динамо» по силам претендовать на победу в Кубке Гагарина в случае укрепления обороны.
— При наличии сильнейшего в лиге первого звена, хороших вратарей, а также в случае укрепления обороны динамовцы способны всерьез претендовать на победу в Кубке Гагарина 2021 года, — цитируют «Известия» Кожевникова. — С учетом сохранения сильного тренерского штаба во главе с Владимиром Крикуновым, сыгранности многих связок и хорошего сплава молодости и опыта перспективы у команды очень неплохие.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1013012/aleksei-fomin/dinamichnaia-vesna-belo-golubye-mogut-stat-favoritami-sezona-v-kkhl
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