Кожевников считает, что ЦСКА оказался не очень готов к потолку зарплат

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о пересмотре контрактов в ЦСКА. Потолок зарплат на следующий сезон КХЛ — 900 миллионов рублей.

— Игроки в ЦСКА собрались высокооплачиваемые, безусловно, они хотят продолжить зарабатывать большие гонорары, — цитируют Кожевникова «Известия». -С другой стороны, надо понимать, что сейчас творится в стране и мире. И если они адекватные люди, пойдут на снижение. Потому что деваться некуда: сейчас мало кто предложит им крупные контракты. В остальных клубах или тоже уже упираются в потолок, или банально нет больших денег. Поэтому хоккеисты, если они понимают человеческое отношение, должны пойти навстречу руководству. Думаю, Игорь Есмантович найдет способ договориться с ребятами.

ЦСКА оказался не очень готов к этому потолку зарплат. Неслучайно клуб долго боролся за его повышение. Но теперь надо адаптироваться к ситуации путем переговорного процесса с игроками. Сейчас, во время эпидемии, многие спортсмены в мире идут на снижение зарплат на 25-50%. А у нас это было бы уместно и в моральном плане, поскольку большинство зарабатывает за счет налогоплательщиков или из средств госкорпораций. Поэтому надо проявить солидарность с народом, когда всем тяжело. Тем более, как я уже сказал, игрокам трудно будет найти клубы, которые заплатят больше.