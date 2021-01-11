Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:5).

«Команда выглядела тяжело, только сегодня утром прилетели в Хабаровск. Если бы матч был в 7 вечера, то смотрелись бы свежее. Но не будем сваливать все на это. Спасибо ребятам, что сражались до финальной сирены. Завтра у нас будет шанс исправиться», — приводит слова Ковалева официальный сайт КХЛ.

«Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 36 очками, «Куньлунь» идет на 11-й строчке с 27 очками.