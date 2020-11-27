Ковалев — о матче с «Сибирью»: «Очень нужная для «Куньлуня» победа, чтобы снова обрести уверенность»
Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:0).
— Очень тяжелая и очень нужная для команды победа, для того, чтобы снова обрести уверенность, которая была до перерыва, — приводит слова Ковалева официальный сайт КХЛ. — Думаю, ребятам стало понятней, как выполнять план на игру. Но сегодня выполнили его не полностью. Провалили второй период, соперник мог воспользоваться нашими ошибками. Если их избежать — будут победы, будет уверенность в своих силах.
Пытаемся весь матч играть в четыре звена, поскольку уровень игроков позволяет это делать. Но усталость иногда дает о себе знать. Плюс — команда не имела возможности проходить в этом составе предсезонку, и какие-то элементы приходится отрабатывать в игре.
— Как состояние Сэма Лофквиста?
— Пока не знаю, его увезли в больницу на обследование.
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