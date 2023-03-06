Ковальчук заявил, что у Ларионова такая же философия как у Хартли
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина и финалист Кубка Стэнли Илья Ковальчук сравнил философию главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова и экс-тренера «Авангарда» Боба Хартли.
«Какой стиль работы тренера мне ближе — интеллигентный, как у Ларионова, или что-то более жесткое, как у Боба Хартли? Я бы не сказал, что Боб Хартли какой-то тиран. Он просто требовательный тренер. Думаю, Игорь Николаевич такой же. Вряд ли в «Торпедо» он позволяет игрокам делать все, что они хотят. В любом случае порядок бьет класс. Мелочи очень важны в хоккее, особенно в плей-офф. Просто Боб очень детально подходит к каждому моменту. Много времени уделяет молодежи — хочет, чтобы они росли и развивались. Учились играть в правильный хоккей. И не просто играть, а выигрывать. Для него это очень важно. Думаю, у Игоря такая же философия. Просто один — канадец, другой — русский. Ларионов знает наш менталитет, может расположить к себе. Хартли тоже очень харизматичен, он общался со всеми ребятами. Просто тот объем информации, который он пытался выдать, многим казался чрезмерным. Но для тех ребят, которые поиграли в Америке, в этом не было ничего удивительного», — приводит слова Ковальчука Sport24.
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|30
|38
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|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
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Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|6.03
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|6.03
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|6.03
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
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|
Динамо М – Торпедо
|- : -