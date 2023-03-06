Ковальчук заявил, что у Ларионова такая же философия как у Хартли

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина и финалист Кубка Стэнли Илья Ковальчук сравнил философию главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова и экс-тренера «Авангарда» Боба Хартли.

«Какой стиль работы тренера мне ближе — интеллигентный, как у Ларионова, или что-то более жесткое, как у Боба Хартли? Я бы не сказал, что Боб Хартли какой-то тиран. Он просто требовательный тренер. Думаю, Игорь Николаевич такой же. Вряд ли в «Торпедо» он позволяет игрокам делать все, что они хотят. В любом случае порядок бьет класс. Мелочи очень важны в хоккее, особенно в плей-офф. Просто Боб очень детально подходит к каждому моменту. Много времени уделяет молодежи — хочет, чтобы они росли и развивались. Учились играть в правильный хоккей. И не просто играть, а выигрывать. Для него это очень важно. Думаю, у Игоря такая же философия. Просто один — канадец, другой — русский. Ларионов знает наш менталитет, может расположить к себе. Хартли тоже очень харизматичен, он общался со всеми ребятами. Просто тот объем информации, который он пытался выдать, многим казался чрезмерным. Но для тех ребят, которые поиграли в Америке, в этом не было ничего удивительного», — приводит слова Ковальчука Sport24.