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Ковальчук — о победе над «Северсталью»: «Мне нужно во всем прибавлять»

20:47
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард»
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард»
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Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук после победы над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи и отметил, что ему нужно прибавлять.

«Хорошо, что выиграли, а оценивать матч будут тренеры, — приводит слова Ковальчука пресс-служба КХЛ. — Мне нужно во всем прибавлять: и в движении, и в резкости. Много тренируюсь, набираю форму. Хорошо, что график плотный, через игры легче набрать форму».

На счету 37-летнего Ковальчука 4 матча за «Авангард» и 3 (2+1) набранных очка.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/07/479711.html

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