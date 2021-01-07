Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук после победы над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи и отметил, что ему нужно прибавлять.

«Хорошо, что выиграли, а оценивать матч будут тренеры, — приводит слова Ковальчука пресс-служба КХЛ. — Мне нужно во всем прибавлять: и в движении, и в резкости. Много тренируюсь, набираю форму. Хорошо, что график плотный, через игры легче набрать форму».

На счету 37-летнего Ковальчука 4 матча за «Авангард» и 3 (2+1) набранных очка.