Коновалов, Сведберг и Бутузов – лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков двадцатой недели в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Илья Коновалов ("Локомотив"), одержавший победы во всех трех матчах недели, в том числе в двух – на ноль и пропустивший лишь одну шайбу. Коновалов отразил 98,89% бросков при коэффициенте надежности 0,34 (оба показателя – лучшие по результатам недели). Сухарь в поединке против "Сочи" стал для 20-летнего вратаря ярославского клуба десятым в чемпионате, и на данный момент он возглавляет список лидеров КХЛ по этому показателю. Безголевой отрезок Коновалова продолжается и на данный момент составляет 149 минут 21 секунду.

Лучшим защитником признан Виктор Сведберг ("Барыс"), одержавший вместе с командой победы в двух из трех поединков недели и отметившийся в них четырьмя голевыми передачами. Шведский защитник казахстанского клуба завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе (+6). Также на его счету шесть блокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Владимир Бутузов ("Адмирал"), одержавший вместе с командой две победы в трех поединках и набравший в них 6 (5+1) очков (количество голов – наибольшее за неделю среди нападающих). Форвард дальневосточного клуба забрасывал шайбы во всех матчах недели и отметился дублями в поединках против "Сибири" 24 и 26 января. Его гол в игре против "Авангарда" стал победным. Бутузов не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1) и нанес 14 бросков по воротам.

Лучшим новичком признан нападающий Мартиньш Дзиеркалс ("Динамо" Р), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка. 21-летний форвард рижского клуба в среднем проводил на льду 14 минут 6 секунд, нанёс 6 бросков по воротам и заблокировал 3 броска соперников.