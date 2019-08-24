Коммунальщики закрасили граффити с Виктором Тихоновым. ЦСКА хочет его восстановить

Сотрудники коммунальной службы закрасили граффити с легендарным тренером хоккейного ЦСКА Виктором Тихоновым, сообщает пресс-служба армейцев. Сделано это было 22 августа на основании постановления правительства Москвы.

Граффити располагалось с 2015 года у здания касс ледового дворца спорта ЦСКА.

Клуб заявил, что приложит усилия, чтобы вернуть граффити на стену.

Виктор Тихонов возглавлял ЦСКА с 1977 по 1996 и с 2002 по 2004 год. Также в его карьере были московское и рижское «Динамо», сборные СССР, СНГ и России. Его сын Василий был хоккейным тренером (погиб в результате несчастного случая), а внук Виктор — действующий хоккеист СКА.