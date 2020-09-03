«Команда была не готова физически». Знарок — о разгроме от «Локомотива»
23:17
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок был немногословен после разгромного поражения от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:7).
— Игра у нас не получилась. И психологически, и физически мы оказались не готовы, — цитирует тренера сайт «Локо».
— Команда под нагрузками? Или это «Локомотив» был настолько хорош?
— Команда была не готова физически. Были неправильные действия с нашей стороны, теряем много сил.
— Какой-то позитив есть, несмотря на качество игры?
— Два гола в большинстве забили, это неплохо.
— Не было желания заменить вратаря пораньше?
— У нас есть тренер вратарей, мы исходим от его мнения.
Дополнительная информация:
https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Press-konferencija-3-sentjabrja-7338