Главный тренер «Спартака» Олег Знарок был немногословен после разгромного поражения от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:7).

— Игра у нас не получилась. И психологически, и физически мы оказались не готовы, — цитирует тренера сайт «Локо».

— Команда под нагрузками? Или это «Локомотив» был настолько хорош?

— Команда была не готова физически. Были неправильные действия с нашей стороны, теряем много сил.

— Какой-то позитив есть, несмотря на качество игры?

— Два гола в большинстве забили, это неплохо.

— Не было желания заменить вратаря пораньше?

— У нас есть тренер вратарей, мы исходим от его мнения.