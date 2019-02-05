"Колхоз, Моуриньо позорится, падает. А если бы он себе череп пробил?". Жесткое мнение олимпийского чемпиона

Нападающий СКА, олимпийский чемпион Николай Прохоркин прокомментировал падение футбольного тренера Жозе Моуринью перед матчем "Авангард" – СКА​ (2:0). По мнению хоккеиста, налицо проблемы с организацией.

– Колхоз, даже не могут ковер водой прилить – заслуженный человек так позорится, падает – отметил Прохоркин. – А если бы он себе череп пробил?

– Думаете, это организационная ошибка?

– А что? Выбросили ковер и пошли. Он должен приморозиться – или чем-то прижмите его хотя бы. Человек первый раз на льду стоит, может быть. Сами приглашаете и никакой вообще организации. (Алексей Шевченко)