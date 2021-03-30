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«Коламбус» официально отозвал Тарасова из аренды в «Салавате»

19:41
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«Коламбус» отозвал российского вратаря Даниила Тарасова из аренды в «Салавате Юлаеве», сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

«Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джэкетс» направил в наш клуб отзыв игрока из аренды. Напомним, соответствующий договор был подписан с заокеанской командой в сентябре 2020 года. Спортивные права на игрока в КХЛ остаются закрепленными за ХК «Салават Юлаев», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 21-летний Тарасов принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 11 побед и пропустил 31 шайбу.

В плей-офф голкипер сыграл только один матч, выйдя на замену и отразив все девять бросков.

Напомним, «Коламбус» выбрал Тарасова на драфте-2017 под общим 86-м номером.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/vratar-daniil-tarasov-pokidaet-hk-salavat-yulaev/

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