«Коламбус» официально отозвал Тарасова из аренды в «Салавате»

«Коламбус» отозвал российского вратаря Даниила Тарасова из аренды в «Салавате Юлаеве», сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

«Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джэкетс» направил в наш клуб отзыв игрока из аренды. Напомним, соответствующий договор был подписан с заокеанской командой в сентябре 2020 года. Спортивные права на игрока в КХЛ остаются закрепленными за ХК «Салават Юлаев», — говорится в сообщении.

?? Вратарь Даниил Тарасов покидает #HCSalavat @BlueJacketsNHL направил в наш клуб отзыв игрока из аренды. Напомним, соответствующий договор был подписан в сентябре 2020 года.



Спортивные права на игрока в @khl остаются закрепленными за нашим клубом.



??https://t.co/rYUdzWRhDm pic.twitter.com/5AmVOf0UUd — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) March 30, 2021

В нынешнем сезоне 21-летний Тарасов принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 11 побед и пропустил 31 шайбу.

В плей-офф голкипер сыграл только один матч, выйдя на замену и отразив все девять бросков.

Напомним, «Коламбус» выбрал Тарасова на драфте-2017 под общим 86-м номером.