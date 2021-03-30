Голкипер Подъяпольский продлил контракт с «Северсталью»

Голкипер Владислав Подъяпольский продолжит играть за «Северсталь». Он подписал контракт с клубом на два года, сообщает сайт команды 30 марта.

В сезоне-2020/21 25-летний голкипер отыграл 46 игр, одержав 25 побед. Отразил 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,44. В 4 играх первой серии плей-офф отразил 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2.36.