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Голкипер Подъяпольский продлил контракт с «Северсталью»

17:54
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Голкипер Владислав Подъяпольский продолжит играть за «Северсталь». Он подписал контракт с клубом на два года, сообщает сайт команды 30 марта.

В сезоне-2020/21 25-летний голкипер отыграл 46 игр, одержав 25 побед. Отразил 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,44. В 4 играх первой серии плей-офф отразил 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2.36.

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/43093/1/

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