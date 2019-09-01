Коди Фрэнсон: «Поставил бы на Чудинова в споре с Харой за мощнейший бросок»

Защитник «Авангарда» Коди Фрэнсон прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в рамках Кубка открытия КХЛ. Отметим, что Максим Чудинов забил в этом матче гол с расстояния в 40 метров.

— Такие голы, какой забил Чудинов, придают нам энергии. Если он сможет продолжать в том же духе — пусть так и делает.

ЦСКА очень силен. И чтобы их одолеть, нужно выложиться на все 100 процентов. Что мы сегодня и сделали. Играли очень уверенно. Мы просматривали матчи финала. У армейцев-то практически та же самая команда. Да и обычно чемпионские команды сильно не меняются.

Мы без Зернова и Войнова, поэтому должны были показать характер. Характер — это то, чего хочет от нас Хартли. Зернов — огромная потеря. Но у всех команд будут потери и сложности. Просто у нас они со старта. Но у нас собрались ребята, которые сложностей не боятся.

— Чудинов постоянно тренирует подобные броски. Пробуете ли вы что-то подобное?

— Нет, не пробую. У Чудинова очень мощный щелчок. У него и техника другая. Я стараюсь бросать поближе.

— Если бы в конкурсе на силу броска участвовали Хара и Чудинов, на кого бы вы поставили?

— На Чудинова! Он страшный человек, когда бросает. (Игорь Еронко)

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей