Кирилл Капризов: "Я как Шумаков не умею"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы над "Витязем" (4-0) в первом матче первого раунда плей-офф.

– Вы чувствовали, что вас постоянно провоцировали?

– Не обращал внимания. В хоккей играл. Нормально все.

– "Витязь" действовал так, как ожидали?

– Неплохо сыграл первый период. Во втором мы уже забили свои голы. По делу, наверное.

– Видели гол Шумакова?

– Видел. Он красавчик.

– Сможете так же?

– Нет, я так не умею.

– Тяжелый трюк?

– Я так не делаю. (Игорь Еронко)