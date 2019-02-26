Кирилл Капризов: "Я как Шумаков не умею"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы над "Витязем" (4-0) в первом матче первого раунда плей-офф.
– Вы чувствовали, что вас постоянно провоцировали?
– Не обращал внимания. В хоккей играл. Нормально все.
– "Витязь" действовал так, как ожидали?
– Неплохо сыграл первый период. Во втором мы уже забили свои голы. По делу, наверное.
– Видели гол Шумакова?
– Видел. Он красавчик.
– Сможете так же?
– Нет, я так не умею.
– Тяжелый трюк?
– Я так не делаю. (Игорь Еронко)
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