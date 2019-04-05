Кирилл Капризов: "Игра показала, что в ЦСКА кто угодно может сыграть с кем угодно"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвел итоги пятого матча финальной серии Западной конференции КХЛ со СКА (3:0). Счет в сери стал 3-2 в пользу москвичей.

– После двух поражений вы выиграли очень важный домашний матч. Можно считать его переломным?

– Все матчи важные, во всех нужно было играть. Сейчас нельзя расслабляться ни в коем случае. Будем добавлять ещё больше.

– После перевода в другое звено вы заметно оживились. С чем это связано?

– Это видение тренера. Сделал правильное, хорошее решение.

– В голевом моменте Мамина вы расчистили пятачок.

– Там Светлаков здорово отдал и защитник сыграл очень борзо. Максим – тоже красавец.

– Расстроились из-за удаления?

– Ну, конечно. Всегда неприятно оставлять в меньшинстве команду.

– В первом периоде преимущество было за СКА.

– Соглашусь. Первый период не совсем удался. Но потом сделали выводы. У команды появилось больше энергии.

– В питерских матчах ваше звено пропускало шайбы.

– Стараемся об этом не думать. Новый день – новая игра.

– Чем отличается для вас домашний матч от выездного?

– Домашняя арена и свои болельщики – всегда большое преимущество. Но сильно заострять на этом не нужно.

– Сегодня перестановки были практически в каждом звене. Как ощущения?

– Сейчас будем разбирать, что получилось, что – нет. Но сегодняшняя игра показала, что у нас кто угодно с кем угодно может сыграть. (Алена Гребенькова)