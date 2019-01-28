Кирилл Капризов: "ЦСКА должен сделать выводы, чтобы не ошибаться, как в матче с "Барысом"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов отметил, что армейцам в предстоящем матче с минским "Динамо" нельзя допускать столько ошибок, как в игре с "Барысом".

- Наверное, наши проблемы были в реализации, - приводят "Известия" слова Капризова. - Да, любой гол в ворота своей команды - это всегда неприятно. Но все равно, даже проигрывая в счете, мы могли забросить свои шайбы и вернуться в игру. Теперь надо делать выводы из этого поражения и настраиваться на следующий матч, чтобы в нем больше так не ошибаться, как мы это сделали с "Барысом".