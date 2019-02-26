КХЛ разъяснила момент с незасчитанным голом ЦСКА в ворота "Витязя"

Департамент судейства КХЛ разъяснил решение арбитров не засчитывать гол защитника ЦСКА Алексея Марченко в первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции с "Витязем".

- На 2-й минуте матча ​Алексей Марченко забросил шайбу в ворота "Витязя", тренерский штаб гостей взял запрос на "помеху вратарю", после видеопросмотра было определено, что помеха вратарю была – взятие ворот не засчитано, - говорится в разъяснении лиги.

Сейчас в матче ЦСКА - "Витязь" идет второй перерыв, со счетом 2:0 ведут "армейцы".

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