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7 октября, 22:11

Гол Глотова принес СКА победу над «Витязем»

Анна Горшкова
Корреспондент
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СКА дома обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Голами в составе питерской команды отметились Марат Хайруллин, Михаил Воробьев, оформивший дубль, и Василий Глотов, который забил победный гол на 59-й минуте.

За подмосковный клуб заброшенными шайбами отметились Кирилл Рассказов, Иван Ежов и Роман Абросимов.

Отметим, что по ходу встречи СКА трижды приходилось отыгрываться. Команда занимает первое место на Западе, набрав 31 очко в 16 матчах.

«Витязь» прервал серию из четырех побед подряд и занимает шестое место, 19 очков в 15 встречах.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Рассказов — 4 (Старков, Шикин), 9:28 — 0:1. Хайруллин — 10 (бол., Зыков, Воробьев), 27:47 — 1:1. Ежов — 1 (Попов, Яровой), 28:47 — 1:2. Воробьев — 4 (Фальковский, Волков), 39:04 — 2:2. Абросимов — 3 (Рассказов), 46:56 — 2:3. Воробьев — 5 (Моисеев), 52:32 — 3:3. Глотов — 2 (Жафяров, Фальковский), 59:14 — 4:3.

Вратари: Николаев — Шикин (59:26).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 37 (14+13+10) — 30 (4+18+8).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

7 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Василий Глотов
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ХК Витязь
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