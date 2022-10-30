КХЛ: «Динамо» Москва — «Торпедо», «Спартак» — СКА и другие матчи 30 октября

Регулярный чемпионат КХЛ.

30 октября, воскресенье

14.30 (мск) «Трактор» — «Амур»

15.00 «Автомобилист» — «Адмирал»

17.00 «Ак Барс» — «Нефтехимик»

17.00 «Куньлунь» — «Авангард»

17.00 «Динамо» (Москва) — «Торпедо»

17.00 «Спартак» — СКА

17.00 «Сочи» — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут