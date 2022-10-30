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Сегодня, 09:00

КХЛ: «Динамо» Москва — «Торпедо», «Спартак» — СКА и другие матчи 30 октября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Хоккеисты московского «Динамо» празднуют заброшенную шайбу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

30 октября, воскресенье

14.30 (мск) «Трактор» — «Амур»

15.00 «Автомобилист» — «Адмирал»

17.00 «Ак Барс» — «Нефтехимик»

17.00 «Куньлунь» — «Авангард»

17.00 «Динамо» (Москва) — «Торпедо»

17.00 «Спартак» — СКА

17.00 «Сочи» — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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КХЛ: «Салават Юлаев» победил «Барыс» и другие матчи 28 октября
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 24 22 2 45
2 ЦСКА 22 15 7 33
3 Динамо М 24 14 10 32
4 Локомотив 23 14 9 31
5 Торпедо 23 14 9 29
6 Витязь 24 11 13 28
7 Спартак 24 11 13 27
8 Динамо Мн 24 10 14 24
9 Северсталь 25 9 16 23
10 Куньлунь 25 9 16 21
11 Сочи 21 3 18 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 24 17 7 37
2 Сал. Юлаев 23 15 8 33
3 Автомобилист 23 15 8 31
4 Сибирь 25 14 11 30
5 Адмирал 23 11 12 25
6 Барыс 25 11 14 23
7 Ак Барс 22 9 13 22
8 Авангард 23 9 14 21
9 Трактор 24 9 15 21
10 Нефтехимик 23 9 14 19
11 Амур 22 7 15 18
Результаты / календарь
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
30.10 14:30
Трактор – Амур
 - : -
30.10 15:00
Автомобилист – Адмирал
 - : -
30.10 17:00
Ак Барс – Нефтехимик
 - : -
30.10 17:00
Куньлунь – Авангард
 - : -
30.10 17:00
Динамо М – Торпедо
 - : -
30.10 17:00
Спартак – СКА
 - : -
30.10 17:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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