Нападающий «Ак Барса» Семенов был удален до конца матча за удар соперника клюшкой между ног

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов был удален за удар клюшкой между ног.

Форвард получил 5 минут штрафа за удар клюшкой и дисциплинарный штраф до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:2).

В конце второго периода Семенов нанес удар нападающему Энтони Камара клюшкой между ног.

В нынешнем сезоне Сменов провел 23 матча, в которых набрал 13 (4+9) очков.