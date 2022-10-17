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Сегодня, 22:00

ЦСКА обыграл московское «Динамо», одержав пятую победу подряд

Виктория Кравченко
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ЦСКА в гостях обыграл московское «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейцев отличились Артем Сергеев, Владислав Каменев и Антон Слепышев. У «Динамо» шайбу забросил Егор Мартынов.

Это пятая подряд победа ЦСКА. Клуб занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» располагается на 2-й срочке.

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«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Мартынов — 1 (О`Делл, Рашевский), 1:44 — 1:0. Сергеев — 2 (Классон, Слепышев), 34:41 — 1:1. Каменев — 5 (Провольнев), 39:58 — 1:2. Слепышев — 3 (бол., Провольнев, Светлаков), 49:29 — 1:3.

Вратари: Коновалов (57:09) — Рейдеборн.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 25 (7+8+10) — 26 (10+9+7).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

17 октября. Москва. «ВТБ Арена». 6028 зрителей

ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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