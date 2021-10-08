КХЛ оставила без изменений матч-штраф Бэйлена
11:29
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между «Амуром» и «Трактором» (0:2).
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Ника Бэйлена (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.
Бэйлен применил силовой прием против нападающего хабаровчан Михала Йордана. Судьи посчитали, что была опасная атака в голову со стороны игрока «Трактора», за что Бэйлен получил удаление до конца матча.
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