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КХЛ оставила без изменений матч-штраф Бэйлена

11:29
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между «Амуром» и «Трактором» (0:2).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Ника Бэйлена (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Бэйлен применил силовой прием против нападающего хабаровчан Михала Йордана. Судьи посчитали, что была опасная атака в голову со стороны игрока «Трактора», за что Бэйлен получил удаление до конца матча.

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Сергей Разин все материалы автора
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