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КХЛ объяснили, почему был засчитан гол СКА после 12-минутного просмотра

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На 46-й минуте третьего периода шестого матча серии СКАЦСКА судьи засчитали гол Никиты Гусева после видеопросмотра, который длился целых 12 минут. Департамент судейства КХЛ разъяснил данный эпизод.

На 46 минуте матча, после шайбы заброшенной хозяевами, Главному судье матча потребовалась консультация на предмет "Игрок умышленно направляет шайбу партнеру рукой в нейтральной зоне или в зоне атаки непосредственно перед взятием ворот команды-соперника.". В результате консультации определено – паса рукой непосредственно перед взятием ворот не было. Взятие ворот засчитывается, – говорится на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что счет в серии стал: 3-3. Седьмая игра пройдет в Москве 9 апреля.

СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, Санкт-Петербург.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

Судьи засчитали гол СКА после 12-минутного просмотра. Что они изучали?

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/04/07/437750.html

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