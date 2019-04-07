КХЛ объяснили, почему был засчитан гол СКА после 12-минутного просмотра

На 46-й минуте третьего периода шестого матча серии СКА – ЦСКА судьи засчитали гол Никиты Гусева после видеопросмотра, который длился целых 12 минут. Департамент судейства КХЛ разъяснил данный эпизод.

– На 46 минуте матча, после шайбы заброшенной хозяевами, Главному судье матча потребовалась консультация на предмет "Игрок умышленно направляет шайбу партнеру рукой в нейтральной зоне или в зоне атаки непосредственно перед взятием ворот команды-соперника.". В результате консультации определено – паса рукой непосредственно перед взятием ворот не было. Взятие ворот засчитывается, – говорится на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что счет в серии стал: 3-3. Седьмая игра пройдет в Москве 9 апреля.

СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, Санкт-Петербург.

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Судьи засчитали гол СКА после 12-минутного просмотра. Что они изучали?