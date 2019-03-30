КХЛ дала разъяснения по голу Шумакова в матче "Авангард" – "Салават"

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший в овертайме первого матча полуфинала Кубка Гагарина "Авангард" – "Салават Юлаев"​. На 65-й минуте после шайбы, заброшенной Сергеем Шумаковым, главный тренер гостей взял запрос на блокировку вратаря.

"После видеопросмотра определено – атакующий игрок никоим образом не влиял на способность вратаря защищать свои ворота или занимать надлежащую позицию для защиты ворот. Блокировки вратаря нет. Взятие ворот засчитывается", - говорится в заявлении на сайте КХЛ.