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КХЛ дала разъяснения по голу Шумакова в матче "Авангард" – "Салават"

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Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший в овертайме первого матча полуфинала Кубка Гагарина "Авангард""Салават Юлаев"​. На 65-й минуте после шайбы, заброшенной Сергеем Шумаковым, главный тренер гостей взял запрос на блокировку вратаря.

"После видеопросмотра определено – атакующий игрок никоим образом не влиял на способность вратаря защищать свои ворота или занимать надлежащую позицию для защиты ворот. Блокировки вратаря нет. Взятие ворот засчитывается", - говорится в заявлении на сайте КХЛ.

 

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/03/30/436922.htmlДепартамент судейства КХЛ разъясняет эпизод, произошедший в овертайме первого матча финала Востока «Авангард» - «Салават Юлаев». На 65-й минуте матча после шайбы, заброшенной в ворота гостей Сергеем Шумаковым

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