КХЛ дала разъяснения по голу Шумакова в матче "Авангард" – "Салават"

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший в овертайме первого матча полуфинала Кубка Гагарина "Авангард" – "Салават Юлаев". На 65-й минуте после шайбы, заброшенной Сергеем Шумаковым, главный тренер гостей взял запрос на блокировку вратаря.
"После видеопросмотра определено – атакующий игрок никоим образом не влиял на способность вратаря защищать свои ворота или занимать надлежащую позицию для защиты ворот. Блокировки вратаря нет. Взятие ворот засчитывается", - говорится в заявлении на сайте КХЛ.
Дополнительная информация
https://www.khl.ru/news/2019/03/30/436922.htmlДепартамент судейства КХЛ разъясняет эпизод, произошедший в овертайме первого матча финала Востока «Авангард» - «Салават Юлаев». На 65-й минуте матча после шайбы, заброшенной в ворота гостей Сергеем Шумаковым