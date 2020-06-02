Нападающий Илья Казьянин вернулся в минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В сентябре прошлого года с ним был подписан пробный контракт. Во втором матче (дома с челябинским «Трактором») Казьянин забросил свою первую шайбу в КХЛ.

После 19-летний хоккеист получил травму и согласно предварительным договоренностям с «Могилевом», контракт с Казьяниным был расторгнут и он отправился в экстралигу.