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Казьянин вернулся в минское «Динамо»

18:31
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Нападающий Илья Казьянин вернулся в минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В сентябре прошлого года с ним был подписан пробный контракт. Во втором матче (дома с челябинским «Трактором») Казьянин забросил свою первую шайбу в КХЛ.

После 19-летний хоккеист получил травму и согласно предварительным договоренностям с «Могилевом», контракт с Казьяниным был расторгнут и он отправился в экстралигу.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/ilya-kazyanin-vozvrashchaetsya-v-dinamo-minsk/

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