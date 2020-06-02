Казьянин вернулся в минское «Динамо»
18:31
Нападающий Илья Казьянин вернулся в минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
В сентябре прошлого года с ним был подписан пробный контракт. Во втором матче (дома с челябинским «Трактором») Казьянин забросил свою первую шайбу в КХЛ.
После 19-летний хоккеист получил травму и согласно предварительным договоренностям с «Могилевом», контракт с Казьяниным был расторгнут и он отправился в экстралигу.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/ilya-kazyanin-vozvrashchaetsya-v-dinamo-minsk/
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